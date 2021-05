Nidi aperti più a lungo in Piemonte, dalla Regione 12 milioni (Di martedì 18 maggio 2021) Obiettivo, sostenere il lavoro femminile e le famiglie, messi a dura prova dall’anno pandemico. Per questo la Regione Piemonte ha messo 12 milioni di euro a disposizione dei Comuni per progetti di ampliamento dell’offerta degli asili nido.“La famiglia – ha rimarcato il governatore del Piemonte Alberto Cirio, presentando l’iniziativa con l’assessore al Lavoro e all’Istruzione, Elena Chiorino – è fondamentale nella società. Uno strumento come quello che oggi mettiamo a disposizione è ciò che fa sì che una famiglia decida di fare un figlio. Crediamo di essere in scia con il giusto auspicio del pontefice e del presidente del Consiglio, varando una misura che punta a favorire il più possibile la genitorialità. Vogliamo fare in modo che una famiglia dopo avere fatto un figlio non sia lasciata sola, ma possa avere l’aiuto ... Leggi su nuovasocieta (Di martedì 18 maggio 2021) Obiettivo, sostenere il lavoro femminile e le famiglie, messi a dura prova dall’anno pandemico. Per questo laha messo 12di euro a disposizione dei Comuni per progetti di ampliamento dell’offerta degli asili nido.“La famiglia – ha rimarcato il governatore delAlberto Cirio, presentando l’iniziativa con l’assessore al Lavoro e all’Istruzione, Elena Chiorino – è fondamentale nella società. Uno strumento come quello che oggi mettiamo a disposizione è ciò che fa sì che una famiglia decida di fare un figlio. Crediamo di essere in scia con il giusto auspicio del pontefice e del presidente del Consiglio, varando una misura che punta a favorire il più possibile la genitorialità. Vogliamo fare in modo che una famiglia dopo avere fatto un figlio non sia lasciata sola, ma possa avere l’aiuto ...

