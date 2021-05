Ni no Kuni: Cross Worlds, data di uscita giapponese su iOS e Android – Notizia – AndroidVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di martedì 18 maggio 2021) Ni no Kuni: Cross Worlds ha una data di uscita su iOS e Android, quantomeno in Giappone, Taiwan e Corea del Sud: ecco quando il gioco sarà disponibile in questi territori.. Ni no Kuni: Cross Worlds ha una data di uscita su iOS e Android, quantomeno in Giappone, Taiwan e Corea del Sud: il gioco sarà disponibile in questi territori a partire dal 10 giugno. Annunciato nell’ottobre del 2019, Ni no Kuni: Cross Worlds porterà su mobile l’affascinante esperienza della serie targata Level-5, nata su console ma evidentemente pronta ad affrontare nuove sfide. Il gioco è caratterizzato come un MMORPG … Notizie giochi ... Leggi su helpmetech (Di martedì 18 maggio 2021) Ni noha unadisu iOS e, quantomeno in Giappone, Taiwan e Corea del Sud: ecco quando il gioco sarà disponibile in questi territori.. Ni noha unadisu iOS e, quantomeno in Giappone, Taiwan e Corea del Sud: il gioco sarà disponibile in questi territori a partire dal 10 giugno. Annunciato nell’ottobre del 2019, Ni noporterà su mobile l’affascinante esperienza della serie targata Level-5, nata suma evidentemente pronta ad affrontare nuove sfide. Il gioco è caratterizzato come un MMORPG … Notizie giochi ...

Ultime Notizie dalla rete : Kuni Cross Ni No Kuni Cross Worlds: pubblicato il filmato iniziale Come vi avevamo già fatto sapere, qualche giorno fa si sono aperte le pre - registrazioni , in Asia (Giappone, Corea del Sud e Taiwan) per Ni No Kuni Cross Worlds , titolo per dispositivi mobili della serie di Level - 5 , in sviluppo da parte di Netmarble . Poco fa, sul canale ufficiale del gioco, è stato pubblicato il filmato introduttivo, ...

Ni No Kuni Cross Worlds: il nuovo filmato celebra le musiche di Joe Hisaishi Level - 5 e Netmarble continuano a celebrare l'apertura delle pre - registrazioni per il JRPG mobile Ni No Kuni Cross Worlds con altri video . Il nuovo filmato si sofferma sulla bellissima musica del noto compositore Joe Hisaishi , celebre soprattutto per le colonne sonore dei film dello Studio Ghibli . Il ...

