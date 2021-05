Naomi Campbell è diventata mamma a 51 anni | Non c' è amore più grande

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 18 maggio 2021) “Una bellissima piccola benedizione mi ha scelto come sua madre”.annuncia su Instagram di essereall’età di 51(che compirà il 22 maggio), mostrando la foto della sua mano che tiene sul palmo i piedini di una neonata. “Sono così onorata di avere questa anima gentile nella mia vita che non ci sono parole per descrivere il legame per tutta la vita che ora condivido con te, angelo mio. Non c’èpiù”, scrive l’ex top model. Affettuose le reazioni di follower e personalità del mondo della moda al lieto annuncio. Dalle colleghe Eva Herzigova e Mariacarla Boscono, passando per lo stilista Marc Jacobs, fino a Donatella Versace che esulta: “Sonozia”. View this post on ...