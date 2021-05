Murgia ha sostenuto che «i testi di Battiato sono minchiate», ma era un gioco di ruolo retorico (Di martedì 18 maggio 2021) Il 18 maggio 2021 su Facebook e Twitter sono stati pubblicati alcuni contenuti che ripropongono una presunta dichiarazione della scrittrice Michela Murgia secondo cui «i testi di Battiato» sarebbero «minchiate». Il commento, circolato per la prima volta ad aprile 2020, è stato riproposto in occasione della scomparsa del cantautore, deceduto a 76 anni il 18 maggio 2021. Si tratta di contenuti fuorvianti, che veicolano una notizia falsa. La polemica sulle parole di Murgia era scoppiata il 1 aprile 2020, dopo che molti fan di Franco Battiato avevano riportato uno scambio tra la scrittrice sarda e la collega Chiara Valerio pubblicato su YouTube. Il video dell’episodio è ancora disponibile e al minuto 07:31 si può ascoltare la frase pronunciata da ... Leggi su facta.news (Di martedì 18 maggio 2021) Il 18 maggio 2021 su Facebook e Twitterstati pubblicati alcuni contenuti che ripropongono una presunta dichiarazione della scrittrice Michelasecondo cui «idi» sarebbero «». Il commento, circolato per la prima volta ad aprile 2020, è stato riproposto in occasione della scomparsa del cantautore, deceduto a 76 anni il 18 maggio 2021. Si tratta di contenuti fuorvianti, che veicolano una notizia falsa. La polemica sulle parole diera scoppiata il 1 aprile 2020, dopo che molti fan di Francoavevano riportato uno scambio tra la scrittrice sarda e la collega Chiara Valerio pubblicato su YouTube. Il video dell’episodio è ancora disponibile e al minuto 07:31 si può ascoltare la frase pronunciata da ...

