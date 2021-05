Morte Battiato, Cirielli svela: “In politica grazie alla sua Povera Patria” (Di martedì 18 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Tra i tanti pubblici messaggi di cordoglio per la Morte di Franco Battiato, uno più è, probabilmente, più rivelatore degli altri. Il parlamentare salernitano di Fratelli d’Italia, Edmondo Cirielli, afferma: “Franco Battiato mi piaceva molto, mi emozionava e mi sentivo in sintonia con lui. Con il brano ‘Povera Patria’ contribuì a farmi decidere per il mio impegno politico. Facevo già il mio dovere come ufficiale dei Carabinieri ma mi resi conto che non bastava. Dovevo fare di più. E così ci ho provato. A Dio Maestro Battiato!”. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 18 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Tra i tanti pubblici messaggi di cordoglio per ladi Franco, uno più è, probabilmente, più rivelatore degli altri. Il parlamentare salernitano di Fratelli d’Italia, Edmondo, afferma: “Francomi piaceva molto, mi emozionava e mi sentivo in sintonia con lui. Con il brano ‘’ contribuì a farmi decidere per il mio impegno politico. Facevo già il mio dovere come ufficiale dei Carabinieri ma mi resi conto che non bastava. Dovevo fare di più. E così ci ho provato. A Dio Maestro!”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

