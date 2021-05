Matrimoni e Covid | ok dal 15 giugno | quali sono le regole

Leggi su vesuvius

(Di martedì 18 maggio 2021), i banchetti posriprendere ma c’è un protocollo preciso da seguire dal buffet ai balli, riprendono i banchetti: leda seguire (Getty Images)La Cabia di regia riunitasi ieri ha stabilito le nuoveanti-. Un alleggerimento evidente rispetto alle restrizioni degli ultimi mesi ma restano delle procedure da seguire. Tornerà a respirare il settore wedding, fermo da oltre un anno. Dal 15via libera aicon banchetti il cui numero di invitati non è stato ancora comunicato ma chi parteciperà dovrà seguire delle. Sulla stessa falsariga dei viaggi, per prendere parte alla festa di nozze bisognerà avere il certificato verde in tasca ...