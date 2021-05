L’ex Napoli, Bucchi: “Non capisco perché Gattuso debba lasciare gli azzurri. È un peccato vedere Sarri e De Zerbi all’estero” (Di martedì 18 maggio 2021) Durante ‘Arena Maradona’ su Radio Crc è intervenuto Cristian Bucchi, ex attaccante del Napoli. Ecco le sue parole: “A chi mi chiede quale allenatore vedrei bene sulla panchina del Napoli, rispondo facendo il nome di Gattuso. Non capisco come mai un tecnico che ha fatto così bene nonostante tutte le difficoltà incontrate, debba abbandonare il progetto a fine stagione. Penso che sotto l’aspetto umano sia successo qualcosa di irreparabile, penso alle critiche ricevute dopo il Verona. peccato”. A proposito di Verona, domenica al ‘Maradona’ il Napoli affronterà la squadra di Juric nell’ultima giornata di campionato. Gli azzurri inseguono la vittoria per centrare la Champions, ecco le parole di Cristian Bucchi al ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 18 maggio 2021) Durante ‘Arena Maradona’ su Radio Crc è intervenuto Cristian, ex attaccante del. Ecco le sue parole: “A chi mi chiede quale allenatore vedrei bene sulla panchina del, rispondo facendo il nome di. Noncome mai un tecnico che ha fatto così bene nonostante tutte le difficoltà incontrate,abbandonare il progetto a fine stagione. Penso che sotto l’aspetto umano sia successo qualcosa di irreparabile, penso alle critiche ricevute dopo il Verona.”. A proposito di Verona, domenica al ‘Maradona’ ilaffronterà la squadra di Juric nell’ultima giornata di campionato. Gliinseguono la vittoria per centrare la Champions, ecco le parole di Cristianal ...

