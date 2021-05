Lazio-Torino 0-0 diretta | iniziata la ripresa all' Olimpico

Advertising

ZZiliani : Il ko della #Lazio rincuora il #Torino che martedì affronterà un avversario senza più obiettivi, quindi più abborda… - Inter_br : Recorde de vitórias seguidas em casa: 1??5???? ? 4-2 Torino ? 3-1 Bologna ? 1-0 Napoli ? 2-1 Spezia ? 6-2 Crotone… - matchday_banter : #INPLAY #TIPS ???? Lazio v Torino ?? Over 1.5 Goals ?? 2.25 ?? 5/10 - sportli26181512 : Lazio-Torino, la MOVIOLA LIVE: spinta di Immobile su Nkoulou, Fabbri annulla il vantaggio biancoceleste: Lazio-Tori… - IoNascoQui : Inizia il secondo tempo fra Lazio e Torino -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio Torino

DIRETTA(RISULTATO 0 - 0): GOL ANNULLATO A IMMOBILE Al 26 prima chance per il, Strakosha non perfetto in uscita smanaccia su Sanabria che calcia però addosso al portiere laziale. ...Tra pochi istanti saràSi scende in campo per il recupero. La all'Olimpico - nell'ultima gara casalinga della stagione - ospita il che cerca un punto per brindare alla salvezza. Alla ...LE ULTIME NEWS SULLA GARA:. DOVE VEDERE LA GARA IN TV ED IN STREAMING:. Lazio-Torino si potrà vedere su Sky. Su Toro News potrete seguire la gara grazie alla nostra diretta testuale, con aggiornamenti ...Prosegue la Serie A con il recupero della 25a giornata tra Lazio e Torino. Vocegiallorossa.it aggiornerà LIVE il tabellino della partite in ...