‘La Bella Stagione’ | Vialli e Mancini e la Samp ’91 | ‘rendemmo possibile l’impossibile

La Sampdoria d'oro del '91 raccontata nel libro 'La Bella Stagione' (edito da Mondadori 252 pagine, euro 19) dai 'gemelli del gol' Gianluca Vialli e Roberto Mancini che insieme ai loro compagni di squadra, in una stesura "a più di 30 mani" come l'hanno definita i due protagonisti, hanno raccontato una storia epica, la straordinaria vittoria dello scudetto della Sampdoria del 1991, "trasformando l'impossibile in possibile". È la storia di una squadra scritto da tutti i protagonisti di quell'impresa e di questo racconto: Ivano Bonetti, Marco Branca, Umberto Calcagno, Toninho Cerezo, Giovanni Dall'Igna, Giuseppe Dossena, Giovanni Invernizzi, Srecko Katanec, Marco Lanna, Attilio Lombardo, Roberto Mancini, Moreno Mannini, Michele ...

