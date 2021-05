Il vaccino Pfizer fa diventare magnetici? No. E i video non dimostrano neanche che esista un microchip (Di martedì 18 maggio 2021) Tra le richieste di verifica ricevute via Whatsapp, al numero +393518091911 dedicato per le segnalazioni degli utenti alla sezione Fact-Checking di Open, troviamo un messaggio di Giulio in merito a dei video che denunciano un fantomatico fenomeno magnetico nella zona in cui avrebbero ricevuto una dose di vaccino anti Coronavirus. Nei video, riscontrati online dove vengono usate diverse calamite o monetine di vario genere, viene messo sotto accusa il prodotto Pfizer. Il fenomeno raccontato nei video risulta essere estremamente dubbioso, visti gli ingredienti contenuti nel vaccino. Secondo alcuni sarebbe la prova della presenza del fantomatico microchip, il quale verrebbe rilevato grazie un magnete. Anche questa teoria del complotto risulta del tutto ... Leggi su open.online (Di martedì 18 maggio 2021) Tra le richieste di verifica ricevute via Whatsapp, al numero +393518091911 dedicato per le segnalazioni degli utenti alla sezione Fact-Checking di Open, troviamo un messaggio di Giulio in merito a deiche denunciano un fantomatico fenomeno magnetico nella zona in cui avrebbero ricevuto una dose dianti Coronavirus. Nei, riscontrati online dove vengono usate diverse calamite o monetine di vario genere, viene messo sotto accusa il prodotto. Il fenomeno raccontato neirisulta essere estremamente dubbioso, visti gli ingredienti contenuti nel. Secondo alcuni sarebbe la prova della presenza del fantomatico, il quale verrebbe rilevato grazie un magnete. Anche questa teoria del complotto risulta del tutto ...

