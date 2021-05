Il nuovo Kaspersky Machine Learning for Anomaly Detection previene l’interruzione dei processi di produzione

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 18 maggio 2021) Ilfor, progettato per rilevare le anomalie neidisin dalle fasi iniziali, è ora disponibile in commercio. Il detector è dotato di algoritmi di ML che analizzano la telemetria raccolta dai sensori dei macchinari. Avvisa in caso di malfunzionamenti generando degli alert nel momento in cui i parametri del processo di(tag) non sono conformi.MLAD fornisce un’interfaccia grafica ricca di funzionalità per l’analisi dettagliata delle anomalie, nonché strumenti per integrare il prodotto con i sistemi già in uso, per inviare gli alert alle dashboard degli operatori. In ambito industriale, è fondamentale garantire lo svolgimento dei ...