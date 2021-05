Ikea ritira dal mercato piatti | ciotole e tazze di due modelli molto venduti “Motivi di sicurezza”

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 18 maggio 2021) “Potrebbero rompersi e provocare scottature se contengono cibi e bevande caldi”.ha invitato tutti i clienti che hanno acquistato i, lee ledi dueanche in Italia, di riportarle al punto vendita più vicino. Quali sono iti dalinvita tutti i clienti che hanno acquistato i, lee ledelle serie Heroisk e Talrika a non utilizzarli e a riportare i prodotti al più vicino negozio per ricevere il rimborso. E’ quanto si legge in una nota. LEGGI ANCHE Riapre, italiani all'assalto dei punti vendita. A Milano tutti in fila due ore prima ...