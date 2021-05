IIDEA presenta il quinto censimento degli sviluppatori di giochi italiani (Di martedì 18 maggio 2021) IIDEA, l'Associazione che rappresenta l'industria dei videogiochi in Italia, presenta oggi il quinto censimento dei game developer italiani. L'edizione di quest'anno comprende non soltanto una rilevazione quantitativa, ma anche un'analisi qualitativa dell'industria italiana, grazie ad una partnership con IDG Consulting, società di ricerca e consulenza nota a livello internazionale, con lo scopo di fornire un quadro completo sulle potenzialità offerte dal made in Italy dei videogiochi, soprattutto in un'ottica di attrazione degli investimenti stranieri nel nostro Paese. La rilevazione quantitativa è stata condotta mediante un questionario online, attivo dal 24 febbraio all'1 aprile 2021, aperto a imprese e liberi professionisti ... Leggi su eurogamer (Di martedì 18 maggio 2021), l'Associazione che rapl'industria dei videoin Italia,oggi ildei game developer. L'edizione di quest'anno comprende non soltanto una rilevazione quantitativa, ma anche un'analisi qualitativa dell'industria italiana, grazie ad una partnership con IDG Consulting, società di ricerca e consulenza nota a livello internazionale, con lo scopo di fornire un quadro completo sulle potenzialità offerte dal made in Italy dei video, soprattutto in un'ottica di attrazioneinvestimenti stranieri nel nostro Paese. La rilevazione quantitativa è stata condotta mediante un questionario online, attivo dal 24 febbraio all'1 aprile 2021, aperto a imprese e liberi professionisti ...

Advertising

GameXperienceIT : IIDEA presenta il quinto censimento dei game developer italiani - GamesPaladinsIT : IIDEA presenta il quinto censimento dei game developer italiani - badtasteit : IIDEA presenta il suo manifesto per lo sviluppo degli #eSport in Italia - zazoomblog : eSport in Italia: IIDEA presenta il suo Manifesto per lo sviluppo - #eSport #Italia: #IIDEA #presenta - videogamingbot : RT @CorSport: ?? #Esports, #IIDEA presenta il manifesto per il #gaming competitivo ?? -