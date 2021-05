Galtier è ora il favorito per sostituire Gattuso | ingaggio in linea con i tagli | bonus sgravi fiscali

(Di martedì 18 maggio 2021) Il Napoli è a meno di una settimana dalla partita più importante della stagione. Domenica sera gli azzurri scenderanno in campo al Maradona contro l’Hellas Verona per centrare l’obiettivo Champions League. Con ogni probabilità la trentottesima giornata di A sarà anche l’ultima partita dida allenatore del Napoli. Il Mattino, sulle proprie pagine odierne, torna allora a parlare del prossimo mister azzurro. Secondo il quotidiano il, ad oggi, è Christophe, vicino alla conquista della Ligue 1 con il Lille. L’ex coach, tra gli altri, di Osimhen è in cima alla lista dei desideri del presidente De Laurentiis. I motivi sarebbero da ritrovare nella questione economica.firmerebbe un biennale da circa 2,5 milioni di euro a stagione, cifra che sarebbe incon la ...

Advertising

ilnapolionline : Casting panchina - Galtier ora in pole. Occhio ad un outsider di lusso - - sportli26181512 : #PrimopianoCalcioNapolietuttolosportcampanointemporeale Repubblica – Napoli, ADL ha contattato tre tecnici italiano… - ricardorubio44 : ???? LILLE OSC 0-0 SAINT-ÉTIENNE Lille troppo pauroso, ha giocato male e sbagliato diverse occasioni. Ora la squadra… - zazoomblog : Napoli ADL ora pensa a Galtier per la panchina azzurra - #Napoli #pensa #Galtier #panchina - ForzAzzurri1926 : NAPOLI, SCELTA CLAMOROSA ADL SCEGLIE IL NUOVO ALLENATORE, IL NOME SORPRENDE TUTTI. SARA' LA SCELTA GIUSTA? >>>>>… -

Ultime Notizie dalla rete : Galtier ora

... non ci sarebbero stati dubbi, soprattutto giocando in 11 contro 10 per mezz'. Non e' ... Credo che la situazione sia ristretta a Spalletti e, con una preferenza per quest'ultimo che conosce ...Non è un'idea dell'ultima: è da qualche tempo che l'identikit del calabrese stuzzica i ... contatti con: tutte le novità sull'ingaggio dell'allenatore Under17: Formidabile Crotone, batte la ...Delle ultime quindici gare, il Napoli ne ha vinte undici. I numeri del girone di ritorno testimoniano la rinascita di un gruppo che adesso, all’ultima partita contro il Verona, può legittimamente ambi ...Gennaro Gattuso, salvo clamorosi ripensamenti delle ultime ore, dovrebbe lasciare la panchina del Napoli al termine della stagione a causa dello scarso feeling con il presidente partenopeo Aurelio De ...