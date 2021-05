“Devi tornare in Italia”. Isola dei famosi, nessuno crede alle proprie orecchie. L’annuncio di Ilary Blasi: “Ma siete sicuri?” (Di martedì 18 maggio 2021) È successo davvero un po’ di tutto durante l’ultima puntata de L’Isola dei famosi: Roberto Ciufoli dopo aver perso la sfida al televoto contro Ignazio Moser e Andrea Cerioli è approdato a Playa Imboscadissima. Ciufoli, contro il dire di tutti, ha accettato di rimanere nella nuova Isola e di conseguenza è stato aperto un televoto flash tra lui Beatrice Marchetti e Francesca Lodo. A perdere è stata proprio Francesca Lodo, che dopo l’eliminazione e riferendosi alla sua permanenza a Playa Imboscadissima ha detto: “Stando qua ho fatto davvero la naufraga”. Francesca Lodo è stata una di quelle che si è davvero divertita e ancora una volta ha fatto sapere a tutti la sua felicità per aver trascorso dei giorni piacevoli a Playa Imboscadissima con Beatrice Marchetti, non è riuscita a trattenere le lacrime. L’ex letterina nel nuovo appuntamento ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 18 maggio 2021) È successo davvero un po’ di tutto durante l’ultima puntata de L’dei: Roberto Ciufoli dopo aver perso la sfida al televoto contro Ignazio Moser e Andrea Cerioli è approdato a Playa Imboscadissima. Ciufoli, contro il dire di tutti, ha accettato di rimanere nella nuovae di conseguenza è stato aperto un televoto flash tra lui Beatrice Marchetti e Francesca Lodo. A perdere è stata proprio Francesca Lodo, che dopo l’eliminazione e riferendosi alla sua permanenza a Playa Imboscadissima ha detto: “Stando qua ho fatto davvero la naufraga”. Francesca Lodo è stata una di quelle che si è davvero divertita e ancora una volta ha fatto sapere a tutti la sua felicità per aver trascorso dei giorni piacevoli a Playa Imboscadissima con Beatrice Marchetti, non è riuscita a trattenere le lacrime. L’ex letterina nel nuovo appuntamento ...

Advertising

BarbaCarmela : RT @lisa_faccioli: @GiuliaSalemi93 Non devi scusarti un cazzo devi farla tornare a casaaa - lisa_faccioli : @GiuliaSalemi93 Non devi scusarti un cazzo devi farla tornare a casaaa - MaresUrsula : @Pontifex_it Presumi solo che tutto ciò che fai e pensi sia scritto e devi difenderlo. Cosa faresti? Penseresti,… - Stella35611094 : @Sk89976225 ??????????sono in una valle di lacrime pure io!!!ora voglio capire che è successo a hande ....ma poi tu dev… - MGiovannono : RT @CaiaIoana: Roberto acasa mi dispiace ma devi tornare #tommasozorzi #tzvip -

Ultime Notizie dalla rete : Devi tornare Federer, il secondo ritorno del re (in tv) Per essere al top devi giocare 70, 80, 100 partite all'anno e più invecchi, più diventa difficile" ... Andujar, trentacinquenne spagnolo, sa bene cosa voglia dire tornare in campo dopo lunghe assenze ...

Nato Dalla Fox, Rifiutato Dalla Disney, Comprato Da Netflix: Genesi De La Donna Alla Finestra ... ma al tempo stesso bisogna che il pubblico abbia delle certezze, devi guidarlo in un labirinto di ... dunque, il film buono per una stagione degli Oscar viene spinto in avanti perché bisogna tornare ...

«Devi tornare in galera»: 45enne si lancia dalla finestra di casa ilgazzettino.it L'Italia riapre: coprifuoco alle 23 da domani. E tornano le Regioni bianche Si allunga di un'ora la possibilità di restare fuori la sera. Da mercoledì il coprifuoco è alle 23. Cambiano anche le regole per le riaperture, con molte anticipazioni ...

Per essere al topgiocare 70, 80, 100 partite all'anno e più invecchi, più diventa difficile" ... Andujar, trentacinquenne spagnolo, sa bene cosa voglia direin campo dopo lunghe assenze ...... ma al tempo stesso bisogna che il pubblico abbia delle certezze,guidarlo in un labirinto di ... dunque, il film buono per una stagione degli Oscar viene spinto in avanti perché bisogna...Si allunga di un'ora la possibilità di restare fuori la sera. Da mercoledì il coprifuoco è alle 23. Cambiano anche le regole per le riaperture, con molte anticipazioni ...