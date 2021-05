Days Gone per PC, voti positivi dalla stampa internazionale con poche eccezioni – Notizia – PCVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di martedì 18 maggio 2021) La versione PC di Days Gone è stata accolta con voti positivi da parte della stampa internazionale, a parte poche eccezioni: scopriamo com’è andata.. Days Gone per PC è stato accolto con ottimi voti da parte della stampa internazionale, a parte poche eccezioni che si sono invece dimostrate meno entusiaste del gioco in sé, più che del lavoro di conversione effettuato. Come avrete infatti letto nella nostra recensione di Days Gone per PC, il titolo di Bend Studio è stato adattato molto bene alla nuova piattaforma, con tanto di risoluzione a 4K reali e frame rate sbloccato, nonché un’effettistica molto … ... Leggi su helpmetech (Di martedì 18 maggio 2021) La versione PC diè stata accolta conda parte della, a parte: scopriamo com’è andata..per PC è stato accolto con ottimida parte della, a parteche si sono invece dimostrate meno entusiaste del gioco in sé, più che del lavoro di conversione effettuato. Come avrete infatti letto nella nostra recensione diper PC, il titolo di Bend Studio è stato adattato molto bene alla nuova piattaforma, con tanto di risoluzione a 4K reali e frame rate sbloccato, nonché un’effettistica molto … ...

Advertising

Asgard_Hydra : Days Gone per PC, voti positivi dalla stampa internazionale con poche eccezioni - - infoitscienza : Days Gone | Recensione PC - Un nuovo mondo per l'esclusiva PlayStation - infoitscienza : DualSense di PS5: Bend Studio, autore di Days Gone, elogia il controller - infoitscienza : Days Gone per PC, voti positivi dalla stampa internazionale con poche eccezioni - infoitscienza : Days Gone PC, Operation: Tango e Destiny 2 Stagione 14 giocati live su Twitch -