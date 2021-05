(Di martedì 18 maggio 2021) La famosa formazione rocciosa ‘di’, al largoe isole, è crollata ieri a causa’“erosione naturale”: lo ha reso noto il ministero’Ambiente’Ecuador, mentre l’attore americanosi è impegnato a donare 43 milioni di dollari (circa 35 milioni di euro) per operazioni di conservazione ad ampio raggio’arcipelago nell’Oceano Pacifico.a nota formazione rocciosa, situata nella parte settentrionale’arcipelago, rimangono oggi solo le due colonne in pietra che sostenevano l’, caduto in mare come “conseguenza’erosione naturale”, ha affermato il ministero in un comunicato. Da parte sua, ...

Advertising

HuffPostItalia : Crollo dell'Arco di Darwin alle Galapagos, in campo Leonardo DiCaprio - Rogpiton : @vecchidf @OGiannino Da 20 anni solo spesa pubblica tagliata nei Servizi, sanità, scuola, forze dell’ordine, privat… - MagdaCattaneo : RT @ComunediBergamo: #ComunediBergamo | #scuola Iscrizioni asili nido: dopo il crollo dell’anno scorso, ora tornano ad aumentare https://… - ComunediBergamo : #ComunediBergamo | #scuola Iscrizioni asili nido: dopo il crollo dell’anno scorso, ora tornano ad aumentare - FranckdAm13 : RT @mov24agosto: LE NAZIONI UNITE FERMINO QUESTI CRIMINI L’aviazione israeliana ha bombardato il grattacielo al-Jala a Gaza sede di al-Jaz… -

Ultime Notizie dalla rete : Crollo dell

...riuscito in una manciata di anni a fare della sua creatura una realtà con cui l'intero settore'... che ha scommesso 534 milioni di dollari suldel titolo. Secondo quanto emerge dalla ...VIADOTTO VALLE RAGONE IN A12 - Al centro'attenzione anche la vicenda legata al viadotto Valle ... I lavori resi necessari dopo ildel ponte di Albiano. AUTOFIORI A10 e A6 - Fino a fine ...«A Pasqua l'ora più buia». Ingressi in ospedale scesi da 169 a 52. Riaprirà il primo giugno il Punto di primo intervento di Cairo ...Tutti i numeri, infatti ci dicono che la copertura vaccinale della popolazione è in costante e progressiva crescita, mentre decessi e ricoveri in terapia intensiva sono in netto calo. Da ieri un' Ital ...