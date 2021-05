Covid | Acquaroli | oggi zero decessi | prima volta dal 19 10

Advertising

PicchioNews : #Marche, primo giorno senza decessi #Covid dallo scorso 19 ottobre: la gioia di Acquaroli | PicchioNews - PicenoNews24 : Covid, oggi zero decessi nelle Marche. Acquaroli: “Raggiunte le 500mila prime dosi di vaccino” - CronacheMc : Due buone notizie comunicate dal Governatore Francesco Acquaroli. Sui vaccini: «Nella giornata odierna abbiamo ragg… - picenooggi : Acquaroli:”Covid, zero decessi nelle Marche. Non accadeva da ottobre. Vaccini, 500 mila prime dosi somministrate” - statodelsud : Covid: Acquaroli, passo avanti, serve spiraglio a normalità -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Acquaroli

... dallo scorso 19 ottobre, è il primo giorno in cui la nostra regione non registra decessi per.E' la "bella notizia" condivisa su facebook dal presidente della Regione Marche FrancescoANCONA - Zero morti pernelle Marche: l'atteso giorno finalmente è arrivato, esattamente sette mesi dopo l'ultima volta. Era il 18 ottobre 2020, infatti, quando quello zero segnò la fine della 'tregua' e l'entrata in ...(ANSA) - ANCONA, 18 MAG - "Oggi, dallo scorso 19 ottobre, è il primo giorno in cui la nostra regione non registra decessi per Covid. Inoltre, nella giornata odierna, abbiamo raggiunto anche la quota d ..."Oggi, dallo scorso 19 ottobre, è il primo giorno in cui la nostra regione non registra decessi per Covid". Lo comunica il governatore delle Marche ...