Clamoroso | l’Holstein Kiel non vuole i tifosi | “No trattamento speciale per il calcio”

Leggi su sportface

(Di martedì 18 maggio 2021), forse l’unico caso di squadra che non vorrebbe il ritorno deiallo stadio: totalmente inattesa la mossa della squadra tedesca che lotta per la promozione in Bundesliga. Una promozione che diventerà realtà se si dovesse vincere l’ultima partita di campionato, quella casalinga contro il Darmstadt, mentre qualsiasi altro risultato costringerebbe il club a giocarsi i playoff contro la terzultima della Bundesliga. Una squadra che dunque ha bisogno di sostegno, non richiesto tuttavia dal club. Ad affermarlo è il presidente Steffen Schneekloth: “Anche se il progetto di ripartenza deltedesco prevede la possibilità di far entrare un numero limitato di spettatori, giocheremo l’ultima partita casalinga, quella con il Darmstadt, esattamente come abbiamo giocato ...