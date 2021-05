Chi è Michele Battiato, l’unico fratello di Franco Battiato (Di martedì 18 maggio 2021) Michele Battiato, fratello maggiore del cantautore Franco Battiato, ex consigliere comunale a Milano, di poche parole ma dalle idee chiare. E’ molto riservato, infatti della sua vita privata non si conosce nulla. Ha una figlia, alla quale il cantautore ha lasciato la sua eredità. Il cantante deceduto giorno 18 maggio 2021, era malato infatti si era ritirato dalle scene un paio di anni prima pubblicando un album di addio e uno intitolato “Torneremo ancora” considerato un’operazione commerciale di cattivo gusto e per questo criticato dall’amico del cantante, Roberto Ferri. Quest’ultimo accusa il fratello Michele Battiato, l’etichetta e il manager Franz Cattini di non aver avuto rispetto nei confronti ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 18 maggio 2021)maggiore del cantautore, ex consigliere comunale a Milano, di poche parole ma dalle idee chiare. E’ molto riservato, infatti della sua vita privata non si conosce nulla. Ha una figlia, alla quale il cantautore ha lasciato la sua eredità. Il cantante deceduto giorno 18 maggio 2021, era malato infatti si era ritirato dalle scene un paio di anni prima pubblicando un album di addio e uno intitolato “Torneremo ancora” considerato un’operazione commerciale di cattivo gusto e per questo criticato dall’amico del cantante, Roberto Ferri. Quest’ultimo accusa il, l’etichetta e il manager Franz Cattini di non aver avuto rispetto nei confronti ...

