Chi è Khaby | il re di Tik Tok che ha superato i follower di Zuckerberg?

Leggi su nonsolo.tv

(Di martedì 18 maggio 2021) Ecco chi è, il giovane Tiktoker in sole due settimane hadi MarkLame è considerato oggi il re di Tik Tok, dove vanta oltre 46 milioni dis. Il giovane Tiktoker è nato in Senegal nel 2000, quando aveva un anno si è però trasferito insieme alla sua famiglia a Chivasso, in provincia di Torino, dove vive tutt’oggi. A causa dell’emergenza CoronavirusLame ha perso il suo lavoro con le macchine a controllo numerico, da quel momento ha iniziato a dedicarsi a TikTok, dove è diventato famoso grazie alle sue video-reaction parodia. In poco tempo la sua popolarità è cresciuta in modo incredibile, soprattutto su Tik Tok, ma sta conquistando moltissimianche su Instagram. Ad oggi conta ...