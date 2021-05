Chi è Grazia Cristina Battiato, nipote di Franco Battiato (Di martedì 18 maggio 2021) Grazia Cristina Battiato, nipote di Franco Battiato, è una donna in carriera e vanta un percorso professionale importante. Scopriamo la sua storia… Franco Battiato, intramontabile Maestro di musica ed emozioni, ha una nipote che si chiama Grazia Cristina Battiato, figlia del fratello dell’artista e, secondo quanto riportato dalla stampa, sua erede. Partiamo alla scoperta della sua biografia e della sua carriera, andando a toccare gli aspetti più salienti (e noti) della sua storia personale e professionale. Ecco chi è e cosa fa la nipote del cantautore siciliano. Chi è Grazia ... Leggi su donnaglamour (Di martedì 18 maggio 2021)di, è una donna in carriera e vanta un percorso professionale importante. Scopriamo la sua storia…, intramontabile Maestro di musica ed emozioni, ha unache si chiama, figlia del fratello dell’artista e, secondo quanto riportato dalla stampa, sua erede. Partiamo alla scoperta della sua biografia e della sua carriera, andando a toccare gli aspetti più salienti (e noti) della sua storia personale e professionale. Ecco chi è e cosa fa ladel cantautore siciliano. Chi è...

