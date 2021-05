Calcio | Parma Filippo Galli responsabile area metodologica

Advertising

Queste le parole dell'ex giocatore: " Sono orgoglioso di entrare a far parte del. Ringrazio il Presidente Kyle Krause e il Managing Director Sport Javier Ribalta per avermi voluto in ..."Sono orgoglioso di entrare a far parte del- ha dichiarato Galli - . Ringrazio il presidente Kyle Krause e il Managing Director Sport Javier Ribalta per avermi voluto in questo ...Sono arrivate le decisioni del Giudice Sportivo in merito alla 37ª giornata della Serie A. Sono ben 13 i calciatori che salteranno l'ultima giornata, in programma tra sabato e domenica prossima. Franc ...Il Parma di Krause sta ricostruendo l’organigramma societario per iniziare un nuovo ciclo dopo la retrocessione in Serie B. L’ultimo tassello in ordine di tempo è quello di Filippo Galli, nuovo respon ...