Benevento in Serie B: fatale il pareggio tra Lazio e Torino (Di martedì 18 maggio 2021) Il Benevento è la terza squadra a retrocedere in Serie B: fatale il pareggio ottenuto dal Torino contro la Lazio Il Benevento è la terza squadra a retrocedere in Serie B. fatale per la squadra di Filippo Inzaghi il pareggio ottenuto dal Torino contro la Lazio. I granata si sono portati così a +4 sui giallorossi che, anche in caso di vittoria contro il Toro nell’ultima giornata di Serie A, dovranno salutare la categoria. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 18 maggio 2021) Ilè la terza squadra a retrocedere inB:ilottenuto dalcontro laIlè la terza squadra a retrocedere inB.per la squadra di Filippo Inzaghi ilottenuto dalcontro la. I granata si sono portati così a +4 sui giallorossi che, anche in caso di vittoria contro il Toro nell’ultima giornata diA, dovranno salutare la categoria. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

GoalItalia : Benevento in Serie B ?????? #LazioTorino condanna i sanniti alla retrocessione ? - TV7Benevento : Calcio: Serie A, Lazio-Torino 0-0, granata salvi e Benevento in Serie B... - lazio_magazine : SERIE A - Lazio-Torino 0-0, Benevento retrocesso in Serie B - TV7Benevento : Lazio-Torino 0-0, granata salvi e Benevento in Serie B... - Dorian221190 : RT @ImemediOppini1: #LazioTorino volevano il #Benevento in Serie B ci sono riusciti bravi -