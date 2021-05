Baudo | ‘Battiato unico | come lui nessuno’

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 18 maggio 2021) “Franco Battiato è stato un grandissimo artista, completo, una perla per la musica leggere d’autore: i suoi testi erano poesia e filosofia, la sua musica era originalissima.Battiato c’era e c’è soltanto Battiato: nessuno scrive, compone e cantalui!”. Così lo ricorda all’AdnKronos il suo concittadino Pippo. “E’ stato sempre vicino alla sua Sicilia, era molto legato alla sua terra e non l’ha mai lasciata. Prima abitava nel centro storico di Catania, nella bellissima via Crociferi, una strada barocca molto frequentata. Poi, per avere più tranquillità, si ritirò nella sua villa a Milo, il paese più alto sull’Etna, dove comprò un palmento, accanto a lui poi venne anche ad abitarci per lunghi periodi Lucio Dalla. Lo andavo spesso a trovare, eravamo tanto amici”. Per, “in Battiato emergeva l’anima al ...