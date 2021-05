All'asta la McLaren con cui Hamilton vinse il GP di Turchia 2010: prezzo da capogiro (Di martedì 18 maggio 2021) Un pezzo da collezione pronto a riscrivere i record d'incassi in un'asta riservata agli appassionati di collezionismo sportivo. La McLaren MP4 - 25A con cui Lewis Hamilton ha vinto il GP di Turchia ... Leggi su gazzetta (Di martedì 18 maggio 2021) Un pezzo da collezione pronto a riscrivere i record d'incassi in un'riservata agli appassionati di collezionismo sportivo. LaMP4 - 25A con cui Lewisha vinto il GP di...

Advertising

mtvitalia : Se fai parte della Big Family, adorerai la light box di MTV firmata da @AmorosoOF ?? La sua dedica la rende unica,… - volpa85 : @_cristiano73 Tipo quando offri 1 all asta al fantacalcio per Salcedo sperando che altri rilancino e poi ti tocca prenderlo a te. - LeonardoMacchi7 : @Hallebacken ' Pool with two figures' Dipinto di David Hockney venduto all' asta a New York nel 2018 per $ 90,3 m.… - dinoadduci : All’asta la McLaren con cui Hamilton vinse il GP di Turchia 2010: prezzo da capogiro - vivereancona : Posatora, all'asta il chiosco del parco Belvedere -