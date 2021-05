A Ceuta, enclave spagnola in Africa arrivati 6000 migranti, 1000 minori (Di martedì 18 maggio 2021) Il governo di Madrid ha deciso di far intervenire l'esercito, per fermare l'esodo. Gran parte di queste persone arriva dai paesi dell'area sub - sahariana. Polemiche fra Spagna e Marocco per i mancati ... Leggi su tg.la7 (Di martedì 18 maggio 2021) Il governo di Madrid ha deciso di far intervenire l'esercito, per fermare l'esodo. Gran parte di queste persone arriva dai paesi dell'area sub - sahariana. Polemiche fra Spagna e Marocco per i mancati ...

