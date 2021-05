5G e cybersicurezza | il nuovo mix vincente per le utilities

Leggi su it.insideover

(Di martedì 18 maggio 2021) L’esposizione delle società energetiche e dellesul fronte della digitalizzazione si sta qualificando come un fattore di sviluppo fondamentale per il settore e come un driver chiave per portare a nuovi standard le campagne per l’efficientamento energetico e la sostenibilità. Il ruolo del 5G come tecnologia abilitante e il peso dell’innovazione di frontiera porteranno InsideOver.