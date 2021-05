2 698 operatori sanitari non vaccinati Ats fa partire i primi 991 «inviti» a chiarire

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : 698 operatori

Redacon

... quelle negative.345. Sono questi i dati giornalieri relativi all'epidemia da Covid - 19 ... invece, nelle residenze per anziani, così come non risultano esserci contagi tra glisanitari ...... quelle negative.345. Sono questi i dati giornalieri relativi all'epidemia da Covid - 19 ... invece, nelle residenze per anziani, così come non risultano esserci contagi tra glisanitari ...Gli aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia nel bollettino del ministero della Salute di oggi martedì 18 maggio 2021. I nuovi casi, i decessi e i numeri dei ricoveri e dei vaccinati: aggior ...Il 21 maggio 2001 prendeva il via il Parco che ha caratterizzato il territorio. La data è ricordata con la presentazione della mappa delle collaborazioni: dall'Ue dall'Unesco alle scuole e alle Pro lo ...