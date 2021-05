Wta Parma 2021, Martina Di Giuseppe superlativa: batte Hibino ed è al secondo turno (Di lunedì 17 maggio 2021) Prestazione superlativa di Martina Di Giuseppe nel primo turno del torneo Wta di Parma 2021. L’azzurra ha battuto una giocatrice più quotata come la giapponese Nao Hibino in due set col punteggio di 7-5 76(5) al termine di un incontro combattuto sulla terra rossa emiliana in cui la romana ha giocato ad armi pari contro la nipponica, riuscendo nei momenti decisivi a strappare il servizio e a difendersi strenuamente. La trentenne, numero 220 del ranking Wta, avanza dunque al secondo turno del torneo italiano e troverà sulla sua strada un’altra giocatrice asiatica, la temibile cinese Wang, che è la testa di serie numero sei di questo tabellone. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 17 maggio 2021) PrestazionediDinel primodel torneo Wta di. L’azzurra ha battuto una giocatrice più quotata come la giapponese Naoin due set col punteggio di 7-5 76(5) al termine di un incontro combattuto sulla terra rossa emiliana in cui la romana ha giocato ad armi pari contro la nipponica, riuscendo nei momenti decisivi a strappare il servizio e a difendersi strenuamente. La trentenne, numero 220 del ranking Wta, avanza dunque aldel torneo italiano e troverà sulla sua strada un’altra giocatrice asiatica, la temibile cinese Wang, che è la testa di serie numero sei di questo tabellone. SportFace.

