Warner Bros IE: accordo AT&T da 43 miliardi, alcuni team subiranno conseguenze – NotiziaVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di lunedì 17 maggio 2021) Warner Bros. Interative Entertainment subirà le conseguenze dell’accordo da 43 miliardi siglato tra AT&T e Discovery.. AT&T; – gigante della telefonia statunitense – ha siglato un accordo con Discovery, del valore da 43 miliardi di dollari, che porta alla fusione tra WarnerMedia e Discovery. AT&T; abbandona quindi una parte delle proprie società: quali sono le conseguenze per i vari team videoludici di Warner Bros. Interactive Entertainment? Non conosciamo ancora la risposta completa a questa domanda, ma un portavoce ha detto a Sara Fischer di Axion che “una parte del lato videoludico rimarrà con AT&T; e altri si uniranno alla nuova … Notizie giochiRead More L'articolo ... Leggi su helpmetech (Di lunedì 17 maggio 2021). Interative Entertainment subirà ledell’da 43siglato tra AT&T e Discovery.. AT&T; – gigante della telefonia statunitense – ha siglato uncon Discovery, del valore da 43di dollari, che porta alla fusione traMedia e Discovery. AT&T; abbandona quindi una parte delle proprie società: quali sono leper i varivideoludici di. Interactive Entertainment? Non conosciamo ancora la risposta completa a questa domanda, ma un portavoce ha detto a Sara Fischer di Axion che “una parte del lato videoludico rimarrà con AT&T; e altri si uniranno alla nuova … Notizie giochiRead More L'articolo ...

Advertising

cinemaniaco_fb : ?????????????? 300: Zack Snyder ha ideato il capitolo conclusivo della trilogia, ma Warner Bros non ha approvato il proge… - GamingTalker : WarnerMedia si fonde con Discovery: ci sarà un impatto sulla divisione del gaming di Warner Bros… - GameHugITA : RT @Eurogamer_it: #WarnerBrosGames è nei guai? - Eurogamer_it : #WarnerBrosGames è nei guai? - Ghido85 : RT @Muan79: Warner Bros e Discovery sono in procinto di unirsi in un unica entità e sembra che la divisione Videogiochi sia in vendita?? Mic… -