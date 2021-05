Uomini e donne, spoiler 17 maggio: Riccardo sfiora la rissa con Armando (Di lunedì 17 maggio 2021) Nella puntata di oggi 17 maggio non mancheranno i colpi di scena: Riccardo Guarnieri arriverà quasi alle mani con Armando Uomini e donneNella puntata odierna di Uomini e donne tante novità colpiranno i telespettatori. Riccardo Guarieri avrà una forte discussione con Roberta Di Padua e arriverà quasi alle mani con Armando Incarnato. Il cavaliere tarantino e l’ormai ex fidanzata si incolperanno l’uno con l’altro per la fine della loro storia ma il tarantino dopo aver ricevuto forti accuse vuoterà il sacco sulla dama. Andiamo a vedere i dettagli di ciò che vedremo. Uomini e donne: Riccardo Armando quasi alle mani Le anticipazioni di ... Leggi su formatonews (Di lunedì 17 maggio 2021) Nella puntata di oggi 17non mancheranno i colpi di scena:Guarnieri arriverà quasi alle mani conNella puntata odierna ditante novità colpiranno i telespettatori.Guarieri avrà una forte discussione con Roberta Di Padua e arriverà quasi alle mani conIncarnato. Il cavaliere tarantino e l’ormai ex fidanzata si incolperanno l’uno con l’altro per la fine della loro storia ma il tarantino dopo aver ricevuto forti accuse vuoterà il sacco sulla dama. Andiamo a vedere i dettagli di ciò che vedremo.quasi alle mani Le anticipazioni di ...

