Un altro morto sul lavoro, i sindacati: "Bergamo sta pagando un tributo altissimo" (Di lunedì 17 maggio 2021) Ancora un lavoratore morto in azienda e i sindacati tornano a farsi sentire. Bergamo sta pagando un tributo altissimo alla sicurezza, con tre morti nel giro di pochi giorni, e oggi, in una vicenda ancora da accertare, una dinamica particolarmente straziante, considerando che non si è verificato un incidente in una attività specifica di quella azienda, ma un investimento da mezzo in manovra. Non toglie nulla alla gravità di quanto avvenuto. Anzi, deve costringerci a ampliare le vedute in tema di sicurezza, che va naturalmente allargata anche allo spazio esterno all'azienda e alle azioni di manovra di mezzi esterni. Nella seconda settimana che Cgil Cisl Uil hanno voluto dedicare alla sensibilizzazione nei confronti della sicurezza, l'ennesimo infortunio mortale che ha funestato la nostra ...

