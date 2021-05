Superlega: studio, danno d’immagine di 600 mln di euro per i 12 club coinvolti (2) (Di lunedì 17 maggio 2021) (Adnkronos) – Con un valore di 1.276 milioni di euro, nonostante il rilevante indebolimento del brand pari a 3.5 punti su 100 che ha contribuito alla perdita del 10% di valore finanziario del brand, Real Madrid si conferma ancora il brand di maggiore valore tra i team di tutto il mondo del calcio. Situazione analoga per Barcellona e Manchester United, rispettivamente anche quest’anno al 2° e al 3° posto tra i brand di maggiore valore. Leggermente migliori le performance del Manchester City che sale al 4° posto grazie alla perdita di solo lo 0,6% di valore. Molto bene invece le performance del Bayern che grazie al rafforzamento del brand ne aumenta il valore del 1,1% salendo così dalla 6° alla 5° posizione nella classifica dei brand di maggiore valore. Nella Brand Finance Football 50 2021 sono presenti 6 club italiani, appena fuori dalla classifica c’è ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 17 maggio 2021) (Adnkronos) – Con un valore di 1.276 milioni di, nonostante il rilevante indebolimento del brand pari a 3.5 punti su 100 che ha contribuito alla perdita del 10% di valore finanziario del brand, Real Madrid si conferma ancora il brand di maggiore valore tra i team di tutto il mondo del calcio. Situazione analoga per Barcellona e Manchester United, rispettivamente anche quest’anno al 2° e al 3° posto tra i brand di maggiore valore. Leggermente migliori le performance del Manchester City che sale al 4° posto grazie alla perdita di solo lo 0,6% di valore. Molto bene invece le performance del Bayern che grazie al rafforzamento del brand ne aumenta il valore del 1,1% salendo così dalla 6° alla 5° posizione nella classifica dei brand di maggiore valore. Nella Brand Finance Football 50 2021 sono presenti 6italiani, appena fuori dalla classifica c’è ...

