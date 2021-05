Stop omobitransfobia | il valore della differenza

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 17 maggio 2021) Il 17 maggio è in tutto il mondo la Giornata dedicata alla lotta contro l’omofobia, la bifobia e la transfobia riconosciuta dall’Unione europea e dalle Nazioni Unite. La prima fu celebrata nel 2004, a 14 anni dall’eliminazione dell’omosessualità dall’elenco delle malattie mentali nel 1990. Da allora, anche grazie a occasioni come questa, è stato possibile compiere passi importanti, non sempre scontati, verso il pieno riconoscimento dei diritti di tutte le persone. Un obiettivo ancora non pienamente realizzato e rispetto al quale vanno registrate purtroppo ancora forti resistenze che troppo spesso sfociano in aggressioni e forme d’odio non solo verbali ma anche fisiche e di natura discriminatoria. Manifestazioni d’odio, e omofobia e transfobia sono esattamente questo, che violano la dignità umana, ledono il principio di eguaglianza e comprimono la libertà e gli affetti delle persone. ...