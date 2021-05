Servizio di onoranze funebri

Ultime Notizie dalla rete : Servizio onoranze

Agenzia ANSA

Inoltre, lo staff delleFunebri Rossi, al termine di ogni giornata, predispone un ulterioredi bonifica dei locali, così da assicurare il rispetto tutte le norme igienico - ...... trentasei anni, dieci anni già precedentemente spesi come curato a Travagliato, un lungo...di quella lama fatale lancinante l'ultimo trapasso a cui avevano fatto seguito le solenni...“Negli ultimi anni stiamo registrando un aumento del servizio di cremazione. In un’epoca che ci porta sempre più al movimento e alla lontananza, la cremazione permette indubbiamente di superare il vin ...Astra chiede alla Regione Piemonte di considerare anche gli operatori dei servizi funebri tra le categorie essenziali per priorità ai vaccini ...