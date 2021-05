Samsung Galaxy A31, smartphone economico ai migliori prezzi del Web (Di lunedì 17 maggio 2021) Siete alla ricerca di uno smartphone Samsung con una buona dotazione a tutto tondo ma che non richieda cifre elevate? Galaxy A31 potrebbe essere la scelta giusta. Parliamo infatti di un prodotto con una scheda tecnica completa e che non richiede grandi rinunce. Il prezzo migliore lo offre Euronics, che lo propone a 220 euro. Su Amazon invece lo troviamo a un prezzo leggermente superiore, 236,15 euro. Sono tanti i punti di forza di Galaxy A31. Partiamo anzitutto dal display, un Super AMOLED da 6,4 pollici con risoluzione di 2400 x 1080 pixel, soluzione utilizzata di solito sugli smartphone più costosi e che rende l’esperienza visiva più appagante. Sotto la scocca invece troviamo un processore octa-core MediaTek Helio P65, affiancato da 4 GB di RAM e ben 128 GB di memoria interna, per cui, non avrete ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 17 maggio 2021) Siete alla ricerca di unocon una buona dotazione a tutto tondo ma che non richieda cifre elevate?A31 potrebbe essere la scelta giusta. Parliamo infatti di un prodotto con una scheda tecnica completa e che non richiede grandi rinunce. Il prezzo migliore lo offre Euronics, che lo propone a 220 euro. Su Amazon invece lo troviamo a un prezzo leggermente superiore, 236,15 euro. Sono tanti i punti di forza diA31. Partiamo anzitutto dal display, un Super AMOLED da 6,4 pollici con risoluzione di 2400 x 1080 pixel, soluzione utilizzata di solito suglipiù costosi e che rende l’esperienza visiva più appagante. Sotto la scocca invece troviamo un processore octa-core MediaTek Helio P65, affiancato da 4 GB di RAM e ben 128 GB di memoria interna, per cui, non avrete ...

