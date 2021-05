Rita Pavone, dopo la fine di Amici: “Disparità di talento” (Di lunedì 17 maggio 2021) A poche ore, dalla finalissima di Amici 2021, che ha visto la vittoria di Giulia Stabile, fioccano le polemiche sui social, e tanti, sono i pareri discordanti del pubblico, sulla vittoria, ottenuta dalla giovane ballerina. Rita PavoneL’esito finale, ha deluso le aspettative di molte persone, tra le quali, spunta il giudizio, della nota cantante, Rita Pavone, che ha attaccato Amici 20. La cantate, ha fatto notare, che c’era una notevole Disparità tra cantanti e ballerini, e secondo il suo giudizio, la cosa era abbastanza evidente. Rita Pavone, dopo la fine di Amici : “Disparità di talento” La Pavone, ha speso parole ... Leggi su formatonews (Di lunedì 17 maggio 2021) A poche ore, dalla finalissima di2021, che ha visto la vittoria di Giulia Stabile, fioccano le polemiche sui social, e tanti, sono i pareri discordanti del pubblico, sulla vittoria, ottenuta dalla giovane ballerina.L’esito finale, ha deluso le aspettative di molte persone, tra le quali, spunta il giudizio, della nota cantante,, che ha attaccato20. La cantate, ha fatto notare, che c’era una notevoletra cantanti e ballerini, e secondo il suo giudizio, la cosa era abbastanza evidente.ladi: “di” La, ha speso parole ...

