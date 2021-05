"Qui è solo bombe e macerie, subito corridoi per i bambini di Gaza" (Di lunedì 17 maggio 2021) “In queste ore, sotto le bombe israeliane, si stanno costruendo le prossime generazioni di Hamas. Quando cresci con questo - vedi i tuoi genitori morire sotto le bombe, la tua casa distrutta - c’è solo spazio per la rabbia”. Ely Sok, capo missione di Medici Senza Frontiere a Gaza, condivide con HuffPost la sua preoccupazione per “una spirale di violenza che sta distruggendo intere generazioni di giovani”. “Ogni bombardamento aereo scava un trauma dentro questi bambini”, gli fa eco Laila Barhoum, policy advisor di Oxfam a Gaza, che implora un cessate il fuoco per questi figli innocenti che invece di giocare si costruiscono bunker fatti di cuscini. My friend’s son built a fortress to protect himself. Most children in Gaza spend their nights like this, taking cover with ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 17 maggio 2021) “In queste ore, sotto leisraeliane, si stanno costruendo le prossime generazioni di Hamas. Quando cresci con questo - vedi i tuoi genitori morire sotto le, la tua casa distrutta - c’èspazio per la rabbia”. Ely Sok, capo missione di Medici Senza Frontiere a, condivide con HuffPost la sua preoccupazione per “una spirale di violenza che sta distruggendo intere generazioni di giovani”. “Ogni bombardamento aereo scava un trauma dentro questi”, gli fa eco Laila Barhoum, policy advisor di Oxfam a, che implora un cessate il fuoco per questi figli innocenti che invece di giocare si costruiscono bunker fatti di cuscini. My friend’s son built a fortress to protect himself. Most children inspend their nights like this, taking cover with ...

