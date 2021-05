Perché l'amnistia può far funzionare meglio il sistema giudiziario (Di lunedì 17 maggio 2021) Quando si parla di amnistia bisogna necessariamente farlo con prudenza, dato che è un argomento che può essere facilmente strumentalizzato per finalità di consenso politico ed elettorale facendolo passare come un viatico di impunità. È però altrettanto vero che in un frangente come quello attuale, e al rispetto di determinate condizioni, può essere uno strumento prezioso per garantire equità e agevolare, nel contempo, un migliore funzionamento del sistema giudiziario. Sappiamo infatti tutti che la fine dell’epidemia deve accompagnarsi a interventi epocali sul sistema giudiziario e della pubblica amministrazione, senza i quali sarà difficile dare nuovo slancio alla nostra società: è un monito che vale, a maggior ragione, nell’imminenza della riforma della giustizia penale, che è il viatico per avere i ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 17 maggio 2021) Quando si parla dibisogna necessariamente farlo con prudenza, dato che è un argomento che può essere facilmente strumentalizzato per finalità di consenso politico ed elettorale facendolo passare come un viatico di impunità. È però altrettanto vero che in un frangente come quello attuale, e al rispetto di determinate condizioni, può essere uno strumento prezioso per garantire equità e agevolare, nel contempo, un migliore funzionamento del. Sappiamo infatti tutti che la fine dell’epidemia deve accompagnarsi a interventi epocali sule della pubblica amministrazione, senza i quali sarà difficile dare nuovo slancio alla nostra società: è un monito che vale, a maggior ragione, nell’imminenza della riforma della giustizia penale, che è il viatico per avere i ...

HuffPostItalia : Perché l'amnistia può far funzionare meglio il sistema giudiziario - giornalistiunit : @wikipeople1 Si, però abbiamo bisogno anche dell’amnistia e dell’indulto perché ormai le vittime dei reati sono mor… - CCOwl56 : RT @Giorgiolaporta: Ho visto ex ministri dell’Ulivo chiedere l’amnistia per #Battisti e non mi domando nemmeno perché la #Francia non ci ab… - EgidioOnofrio : RT @Giorgiolaporta: Ho visto ex ministri dell’Ulivo chiedere l’amnistia per #Battisti e non mi domando nemmeno perché la #Francia non ci ab… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché amnistia I Wabeesabee cantano, Giorgieness recita: l'anteprima della terza puntata di 'Fra(m)menti' ...l'accettazione viene vista come un compromesso attraverso il quale si tenta una umiliante amnistia ... mentre Giorgieness recita anche la poesia di Rupi Kaur 'Sono completa proprio perché imperfetta'. "...

Sakharov, la memoria dimenticata da un Paese in crisi Anche perché 'il suo nome non è nei libri di scuola', spiega all'Adnkronos Irina Scerbakova, ... contro ogni dittatura, per l'amnistia di tutti i prigionieri politici'. Fra gli elementi più importanti ...

Bernardini a Cartabia: no a nulla carceri, si ad amnistia e indulto Il Riformista ...l'accettazione viene vista come un compromesso attraverso il quale si tenta una umiliante... mentre Giorgieness recita anche la poesia di Rupi Kaur 'Sono completa proprioimperfetta'. "...Anche'il suo nome non è nei libri di scuola', spiega all'Adnkronos Irina Scerbakova, ... contro ogni dittatura, per l'di tutti i prigionieri politici'. Fra gli elementi più importanti ...