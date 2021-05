Lombardia: oltre 11 mln per la digitalizzazione delle micro, piccole e medie imprese (Di lunedì 17 maggio 2021) Milano, 17 mag. (Adnkronos) - Regione Lombardia, attraverso l'assessorato allo Sviluppo economico coordinato da Guido Guidesi e le Camere di commercio lombarde, con il supporto di Unioncamere Lombardia danno il via a due importanti bandi in tema di digitalizzazione 'Voucher digitali 4.0', e a una misura dedicata all'e-commerce come strumento digitale per la ricerca di nuovi mercati. Inseriti nell'accordo per lo sviluppo economico e la competitività del sistema lombardo, prevedono un importo finanziario complessivo 11.713 milioni euro di cui 7.188.000 di euro in voucher digitali e di 4.525.000 euro per il commercio elettronico. Con la misura 'Digital business: interventi per la digitalizzazione, il commercio elettronico e l'innovazione delle imprese' prendono il via questa settimana due ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 17 maggio 2021) Milano, 17 mag. (Adnkronos) - Regione, attraverso l'assessorato allo Sviluppo economico coordinato da Guido Guidesi e le Camere di commercio lombarde, con il supporto di Unioncameredanno il via a due importanti bandi in tema di'Voucher digitali 4.0', e a una misura dedicata all'e-commerce come strumento digitale per la ricerca di nuovi mercati. Inseriti nell'accordo per lo sviluppo economico e la competitività del sistema lombardo, prevedono un importo finanziario complessivo 11.713 milioni euro di cui 7.188.000 di euro in voucher digitali e di 4.525.000 euro per il commercio elettronico. Con la misura 'Digital business: interventi per la, il commercio elettronico e l'innovazione' prendono il via questa settimana due ...

