Juve - Atalanta | ecco le info per chi andrà allo stadio

Advertising

GabCirilli : La Juve è la squadra più forte di tutte e sapete perché? Perché contro di lei pure le squadrette come il Genoa, Udi… - Gazzetta_it : #CoppaItalia, sarà #Massa ad arbitrare la finale tra Juve e Atalanta - ZZiliani : E ora attenzione. Oggi #Gasperini rischia 20 giorni di squalifica (l’#Atalanta è 2^ e in finale di #CoppaItalia con… - matted40783074 : RT @juanito1897due: bologna-juve atalanta-milan napoli-verona - edoarwski : RT @juanito1897due: bologna-juve atalanta-milan napoli-verona -

Ultime Notizie dalla rete : Juve Atalanta

Sport Fanpage

Commenta per primo In meno di tre ore sono andati a ruba tutti i biglietti destinati ai tifosi dell'per la gara contro la, la finale di Coppa Italia che andrà in scena domani al Mapei Stadium di Reggio Emilia alle ore 21. Sul circuito Vivaticket alle 11 si è formata subito una lunga ...ROMA - Mercoledì 19 maggio al Mapei Stadium di Reggio Emilia si giocherà la finale di Coppa Italia (Timvision Cup) che vedrà di frontee Juventus . L'evento sportivo vedrà il ritorno sugli spalti di 4.300 tifosi (il 20% del totale come stabilito dal Comitato tecnico scientifico). Per garantire il rispetto delle procedure d'...I tifosi di Juve (75 punti), Napoli (76 ... la squadra di Pioli sarà invece impegnata a Bergamo con l’Atalanta, che ha nel mirino il secondo posto. E qui torna d’attualità la questione economica, ...Il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini ha diretto una seduta al Centro Bortolotti di Zingonia per preparare la finale della TIMVISION Cup contro la Juven ...