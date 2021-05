Il caso di Denise Pipitone L' ex Pm Angioni | All' epoca troppa gente sospetta in giro

Advertising

Corriere : Denise Pipitone, il caso torna ad infiammare l’interesse mediatico - repubblica : Caso Denise Pipitone, accertamenti su una ventunenne di Scalea - giusi_vanes : RT @MontegrandeS: L’operazione che sta facendo Carmelo Abbate sulle persone ignoranti e, che magari non ha ben seguito il caso di Denise si… - carmeloabbate : RT @CastelbuonoOrg: «Paesello ad alta densità mafiosa». L’avv. Frazzitta del caso Denise Pipitone lancia gravi accuse a Carmelo Abbate e a… - CastelbuonoOrg : «Paesello ad alta densità mafiosa». L’avv. Frazzitta del caso Denise Pipitone lancia gravi accuse a Carmelo Abbate… -

Ultime Notizie dalla rete : caso Denise

Questa mattina Maria Angioni , ex pm delPipitone , che si occupata alla procura di Marsala delle indagini nelle fasi cruciali della vicenda, dall ottobre 2004, un mese dopo la sparizione della bimba di Mazara del Vallo, al ...PALERMO, 17 MAG Questa mattina Maria Angioni, ex pm delPipitone, che si è occupata alla procura di Marsala delle indagini nelle fasi cruciali della vicenda, dall'ottobre 2004, un mese dopo la sparizione della bimba di Mazara del Vallo, al ...Lo ha detto Maria Angioni, magistrato sassarese e nel 2004 prima pm ad occuparsi del caso di Denise Pipitone, la bimba scomprsa nel nulla da Mazara del Vallo. Angioni è intervenuta è intervenuta in ...Maria Angioni, ex Pm della procura di Marsala, che si è occupata da ottobre 2004 a luglio 2005, della scomparsa di Denise Pipitone, è intervenuta questa mattina alla trasmissione “Mattino Cinque”. L’e ...