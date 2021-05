Il 17 maggio dell’89 il Napoli conquistava la Coppa Uefa con Diego

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 17 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoEra il 17del 1989 quando ildiArmando Maradona alzò laal cielo dopo la doppia sfida con lo Stoccarda. Nella gara con i tedeschi El Pibe de Oro si rese protagonista di due assist deliziosi che permisero ai partenopei di aggiudicarsi il trofeo. Un momento sportivo che è diventato anche una rivolta sociale. Quella vittoria ha infatti permesso aldi consacrarsi come una delle squadre più forti del momento. Grande merito era ovviamente del giocatore più forte della storia del calcio. Maradona servì prima l’assist, clamorosamente di testa, a Ciro Ferrara, e poi un cioccolatino a Careca. La doppia sfida vide ilimporsi complessivamente per 5-4. 2-1 allo Stadio San Paolo e 3-3 in terra tedesca. Il ...