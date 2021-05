Gomorra all’atto finale | Salvatore Esposito dice addio a Genny Savastano | «Sarà sempre parte di me» – Il video

Leggi su open.online

(Di lunedì 17 maggio 2021) Sono finite, per, le riprese dell’ultima stagione di, quella che chiuderà probabilmente la serie italiana di maggiore successo internazionale e che dovrebbe essere trasmessa all’inizio del 2022 su Sky (al momento non c’è ancora una data ufficiale). Per celebrare questo gran giorno il protagonista assoluto, l’attore, che nella serie interpreta, il rampollo della potente famiglia di camorra, ha scritto un lungo post su Facebook. «. In questi casi non è mai facile trovare le parole giuste. Io voglio semplicemente ringraziare coloro che 8 anni fa hanno reso tutto questo possibile e grazie a tutti voi che mi seguite con affetto e stima. Siete il mio regalo più ...