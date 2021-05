Giro d'Italia 2021, tappa 10: risultati e classifica. L'urlo di Sagan (Di lunedì 17 maggio 2021) Non c'è più Caleb Ewan , finito nell'occhio del ciclone per il suo 'strano' ritiro dal Giro d'Italia 2021 , ma non ci sono neanche tanti velocisti puri, tagliati fuori dal forcing della Bora - ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 17 maggio 2021) Non c'è più Caleb Ewan , finito nell'occhio del ciclone per il suo 'strano' ritiro dald', ma non ci sono neanche tanti velocisti puri, tagliati fuori dal forcing della Bora - ...

Advertising

giroditalia : ???? @Eganbernal is the new Maglia Rosa of the Giro d'Italia. ???? @Eganbernal è la nuova Maglia Rosa del Giro d'Itali… - giroditalia : ?? Giro d'Italia 2021 - Stage ?? ?? L'Aquila - Foligno ?? @petosagan ???? ?? @FndoGaviria ???? ?? @cimo89 ???? #Giro - giroditalia : Abruzzo ?? Giro d'Italia #Giro - juftcd54 : RT @giroditalia: ?? Giro d'Italia 2021 - Stage ?? ?? L'Aquila - Foligno ?? @petosagan ???? ?? @FndoGaviria ???? ?? @cimo89 ???? #Giro - infoitsport : L'Aquila abbraccia il Giro d'Italia: in Piazza Duomo la partenza della decima tappa. Bandiere della Palestina lungo… -