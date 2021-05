Giro d’Italia 2021: la Bora-hansgrohe trascina Peter Sagan al trionfo, terzo Davide Cimolai (Di lunedì 17 maggio 2021) Doveva essere volata e volata è stata. La Bora-hansgrohe però ha deciso di fare le cose in grande stile nella decima tappa del Giro d’Italia 2021: sull’arrivo di Foligno meritatissimo il successo per Peter Sagan, che coglie la seconda perla della carriera nella Corsa Rosa. Resta leader della classifica generale Egan Bernal. Giornata tranquilla per gli attacchi, con la fuga di giornata che è andata via subito al primo tentativo. Davanti in cinque: Simon Pellaud (Androni Giocattoli-Sidermec), Umberto Marengo (Bardiani CSF Faizanè), Samuele Rivi (Eolo Kometa), Taco Van der Hoorn (Intermarché Wanty Gobert) e Kobe Goossens (Lotto Soudal). Il gruppo ha però gestito al meglio la situazione con le squadre dei velocisti che non hanno lasciato troppo spazio. Il tutto si è ... Leggi su oasport (Di lunedì 17 maggio 2021) Doveva essere volata e volata è stata. Laperò ha deciso di fare le cose in grande stile nella decima tappa del: sull’arrivo di Foligno meritatissimo il successo per, che coglie la seconda perla della carriera nella Corsa Rosa. Resta leader della classifica generale Egan Bernal. Giornata tranquilla per gli attacchi, con la fuga di giornata che è andata via subito al primo tentativo. Davanti in cinque: Simon Pellaud (Androni Giocattoli-Sidermec), Umberto Marengo (Bardiani CSF Faizanè), Samuele Rivi (Eolo Kometa), Taco Van der Hoorn (Intermarché Wanty Gobert) e Kobe Goossens (Lotto Soudal). Il gruppo ha però gestito al meglio la situazione con le squadre dei velocisti che non hanno lasciato troppo spazio. Il tutto si è ...

