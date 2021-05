Gaza e Israele | Msf | «Raid a tutte le ore La situazione è gravissima»

(Di lunedì 17 maggio 2021) La mattina in cui Gino Roberto Manciati, responsabile medico di Medici Senza Frontiere a Gaza, ci risponde al telefono è quella dopo una notte di bombardamenti. Quelli che poche ore prima hanno colpito la clinica in cui lavora insieme allo staff medico che fornisce trattamenti per traumi e ustioni. La stanza dedicata alla sterilizzazione è inutilizzabile, mentre l’area di aspetto è stata completamente danneggiata. Non si contano feriti all’interno della clinica, ma alcune persone sono state uccise nel corso dei bombardamenti.

La crisi in Medioriente. Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken ha chiesto adi precisare la "giustificazione" dell'attacco all'edificio disede di alcuni media, tra cui AP e Al Jazeera. Parlando da Copenaghen, dove si trova in visita, Blinken ha quindi invitato ...La crisi in Medioriente. E' stata la notte più intensa di bombardamenti suda quando sono riprese le ostilità tra Hamas ementre, fallito ancora il tentativo di trovare un orientamento unitario al Consiglio di Sicurezza Onu, l'Egitto prende in mano l'iniziativa ...Dopo la giornata di ieri con 42 uccisi, nella notte Israele ha colpito la Striscia oltre 100 volte. Duecento le vittime da lunedì scorso, ci sono anche due medici. Blackout nell'enclave palestinese. G ...Questa crisi tra israeliani e palestinesi è molto più rischiosa delle precedenti per essere archiviata come le altre ...