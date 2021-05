Esplode la protesta di discoteche e piscine al chiuso: "Un disastro. Basta essere trattati come gli untori" (Di lunedì 17 maggio 2021) Con le road map delle riaperture Esplode l'ira di discoteche e piscine al chiuso. Di tornare a ballare, per il momento, non se ne parla: le discoteche rimarranno chiuse, unico settore che non ha una ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 17 maggio 2021) Con le road map delle riaperturel'ira dial. Di tornare a ballare, per il momento, non se ne parla: lerimarranno chiuse, unico settore che non ha una ...

Advertising

ottopagine : Servizi postali negati ai detenuti: esplode la protesta #Caserta - infoitinterno : Calabria in zona gialla, dal caffé al pranzo seduti all'aperto. Ma esplode la protesta di chi non può avere tavoli… - ilquotidianoweb : #Calabria in #zonagialla, dal #caffé al #pranzo seduti all'aperto. Ma esplode la #protesta di chi non può avere tav… -