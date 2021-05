Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli, smentita la notizia del viaggio regalo da parte dei fan (Di lunedì 17 maggio 2021) La storia tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi continua a gonfie vele. Nata all’interno del Grande Fratello Vip, sta proseguendo anche fuori, lontano dalle telecamere e le intenzioni dei due sembrano molto serie. Recentemente l’ex velino di Striscia la notizia ha presentato la ragazza al figlio Leonardo, nato dalla relazione con la modella Ariadna Romero e pare che anche tra le due ci sia un gran bel feeling. Come tutti sanno, prima di Giulia il lucano aveva puntato Elisabetta Gregoraci, showgirl calabrese, modella ed ex moglie di Flavio Briatore, ma dopo un corteggiamento serrato lei gli ha rifilato un bel due di picche. “Con la Gregoraci è scemato tutto dopo 50 giorni, perché se non succede niente è giusto che finisca”, aveva raccontato l’ex velino uscito dalla casa del Grande ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 17 maggio 2021) La storia trae Giulia Salemi continua a gonfie vele. Nata all’interno del Grande Fratello Vip, sta proseguendo anche fuori, lontano dalle telecamere e le intenzioni dei due sembrano molto serie. Recentemente l’ex velino di Striscia laha presentato la ragazza al figlio Leonardo, nato dalla relazione con la modella Ariadna Romero e pare che anche tra le due ci sia un gran bel feeling. Come tutti sanno, prima di Giulia il lucano aveva puntato, showgirl calabrese, modella ed ex moglie di Flavio Briatore, ma dopo un corteggiamento serrato lei gli ha rifilato un bel due di picche. “Con laè scemato tutto dopo 50 giorni, perché se non succede niente è giusto che finisca”, aveva raccontato l’ex velino uscito dalla casa del Grande ...

